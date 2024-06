Le leggende dei draghi rinfrescano l'estate di Leolandia

Capriate San Gervasio, 4 giu. (askanews) - Con la nuova stagione, Leolandia si anima di leggende e si popola di mastodontici draghi che sorvegliano i bambini e li proteggono dai pericoli del nostro tempo.

Creature fantastiche che, tra schizzi d'acqua e nuvole di vapore, rinfrescano l'estate dei più piccoli. L'ultimo arrivato è Idra: un gigantesco esemplare di 55 quintali per 18 metri di lunghezza e 6.5 metri di altezza, con 7 teste; tutti i draghi sono integrati con le altre attrazioni del parco. La nuova area denominata Draghi e Leggende è già disponibile per tutti, come spiega Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia

"Li abbiamo chiamati in forze per proteggerci da tutto quello che è successo. Ora abbiamo completato tutta la gamma dei draghi e siamo certi di poter offrire una nuova area con più di 10.000 metri quadrati, con più di 7 milioni di euro di investimenti, che hanno dato occupazione a 650 persone. Altri investimenti verranno programmati per i prossimi anni e vi stupiremo sicuramente".

La nuova area è ricca di giochi d'acqua per i bambini di ogni età, pensata per offrire divertimento, gioia e refrigerio a tutta la famiglia, ma soprattutto per stupire e stimolare la fantasia e la voglia di giocare. Con 8 aree tematiche e oltre 50 attrazioni adatte a tutte le età, Leolandia è un mondo fantastico che esiste davvero.