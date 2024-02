Firenze, 16 feb. (askanews) - Queste immagini dei Vigili del Fuoco mostrano le conseguenze del crollo di un solaio in un cantiere edile a Firenze. Il drone mostra il luogo dell'incidente dall'alto e poi le ricerche dei soccorritori, ci sono ancora degli operai dispersi. Le persone coinvolte sono 8, 3 sono stati estratti vivi in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Secondo un primo bilancio ci sarebbero due vittime.