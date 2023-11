Le foto di Vanessa Beecroft nel Museo Audiovisivo di Cinecittà

Roma, (askanews) - Vanessa Beecroft entra a Cinecittà. Otto foto e un video dell'artista, che si riferiscono alla straordinaria performance VB93 realizzata con trecento modelle nel mitico Teatro 5, sono esposte nel MIAC, il Museo italiano dell'Audiovisivo e del Cinema di Cinecittà. Si tratta di una nuova acquisizione in vista di una collezione permanente del Museo. Le opere sono mescolate nella sala di esposizione ad un nucleo di sculture originali del film "La città delle donne", di Federico Fellini. E della nuova collezione sono entrate a far parte anche le ventuno fotografie dell'artista Anna Di Prospero realizzate in occasione della mostra dell'Archivio Storico Luce "La Memoria delle Stazioni".

La Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia spiega: "Il MIAC non ha ambizioni di essere il Louvre, chiaramente, però intende essere un luogo di riflessione e di sincretismo tra le arti perché il cinema è la settima arte che le compendia tutte e intende anche essere un luogo di racconto del lavoro".

Un'altra acquisizione importante è il patrimonio dello Studio EL, lo Studio del regista Ettore Scola e dello scenografo Luciano Ricceri. Lo spazio che contiene disegni, bozzetti, prospetti, appunti, fotografie, modellini, oggetti di scena, sarà aperto al pubblico per alcune visite.