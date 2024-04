Amman, 14 apr. (askanews) - In queste immagini il cielo di Amman, in Giordania illuminato dalle esplosioni dei droni lanciati dall'Iran contro Israele intercettati. Secondo Tel Aviv l'esercito israeliano e gli alleati hanno bloccato il 99% dei droni e dei missili lanciati da Teheran in un attacco senza precedenti. Per terra i resti di uno dei missili distrutti dalla contraerea.