L'Azerbaigian celebra i suoi artisti al suo Centro culturale di Roma

Roma, 23 dic. (askanews) - La cultura Azerbaigiana nel mondo e i suoi messaggeri sono stati protagonisti di un evento a Roma il 18 dicembre, all'interno degli spazi del Centro Culturale dell'Azerbaigian. L'evento è stato organizzato dal Ministero della Cultura dell'Azerbaigian con il supporto dell'Ambasciata dell'Azerbaigian in Italia e del Comitato statale per il lavoro con la diaspora.

A sottolineare la rilevanza dell'incontro, la presenza del ministro della Cultura, Adim Karimli. L'evento ha riunito artisti di vari ambiti, dalla musica alla narrativa, dalle arti pittoriche alla poesia, ed è iniziato con l'inno dell'Azerbaigian, interpretato dal compositore e direttore d'orchestra Abuzar Manafzade.

Ad avviare gli interventi l' Ambasciatore Rashad Aslanov, che ha sottolineato il piacere di accogliere figure di spicco dell'arte e della cultura azerbaigiane e l'importanza della presenza del centro culturale azerbaigiano a Roma per lo scambio interculturale con l'Italia. In 0:44 "Siamo molto lieti di accogliere questo evento a Roma e in Italia dove possiamo dire che è nata la cultura, per cui stanno parlando come promuovere l'amicizia, come promuovere azioni interculturali, come promuovere anche la cultura azerbaigiana in Europa e in Italia perché ci sono tantissimi artisti azerbaigiani che stanno studiando in Italia, stanno lavorando in Italia. Questo è anche un punto molto importante, posso dire anche una contribuzione molto importante alle relazioni bilaterali che esistono oggi con l'Italia". 1:40 Out

Il ministro della Cultura dell'Azerbaigian ha evidenziato come i partecipanti all'evento fossero personalità note che si sono distinte per il contributo alla promozione della cultura azerbaigiana, indipendentemente da dove vivano, incarnando l'essenza dell'identità azerbaigiana.

E' poi intervenuto il presidente del Comitato di Stato per il lavoro con la diaspora, Fuad Muradov, che ha affermato che i compatrioti che vivono all'estero svolgono un ruolo importante nella promozione della cultura del Paese sulla scena internazionale. In occasione della riunione sono stati mostrati numerosi video sulla cultura e la storia dell'Azerbaigian, si sono tenute esibizioni musicali e sono stati esposti materiali e documenti degli artisti presenti, tra cui dipinti, registrazioni, cataloghi e libri.