L'arbitra Manuela Nicolosi: nel calcio ancora pregiudizi ma passi avanti

Milano, 8 nov. (askanews) - Manuela Nicolosi, arbitra assistente di calcio internazionale, racconta le difficoltà incontrate nel raggiungere il suo sogno: arbitrare una partita di calcio. Cosa che ora fa in Francia, nella Ligue 1 e Ligue 2. Prima italiana ad arbitrare la Supercoppa UEFA maschile, la finale della Coppa del Mondo femminile FIFA, 2 Olimpiadi e La Ligue1, ha raccontato la sua storia in una masterclass per l'app Sporters.

"Arrivavo allo stadio sola e la prima reazione dei dirigenti era 'lei chi è?' erano tutti molto stupefatti. Ci sono ancora pregiudizi nel calcio ma passi avanti ne sono stati fatti. Adesso sta diventando sempre più comune anche nel calcio".