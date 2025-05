L'anima latina di Fred De Palma torna con Barrio Lambada

Milano, 29 mag. (askanews) - Un brano solare tutto da ballare con un'anima latina e sonorità che ricordano gli anni '80, Barrio Lambada, il nuovo singolo di Fred De Palma ha già acceso l'estate italiana.

"Sicuramente è un singolo che riprende molto le mie sonorità, abbastanza coerente con quello che ho fatto finora, come ho detto anche in altre occasioni, è un po' un pezzo che racconta il mio passato e anticipa il mio futuro, perché ha po' degli ingredienti di quello che sono stato e anche di quello che sarà la mia musica nel prossimo futuro, quindi sono contento di questo brano. A me in generale piace comunque pescare molto dal passato, da quello che comunque ha funzionato nella storia della musica, quindi diciamo che essendo comunque anche un genere latino, in cui io navigo bene, mi piaceva tirarla fuori ed è uscito il pezzo. Così è molto spontaneo, è uscito in maniera molto naturale".

Con all'attivo 30 dischi di platino e 7 dischi d'oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify è uno dei re indiscussi dei tormentoni estivi ma tutto parte dalla vita reale.

"Io prima di scrivere comunque ho bisogno di vivere determinate situazioni, fare dei viaggi, insomma vivere un po' la vita. Dopo che ho vissuto, scrivo".

Quest'estate Fred sarà live in tutta Italia, sempre capace di coinvolgere il pubblico nei suoi concerti, in realtà nel suo curriculum c'è un'ombra: l'opaca partecipazione al festival di Sanremo ma lui spiega com'è andata.

"Secondo me era il mio momento sbagliato, cioè ho fatto Sanremo in un momento in cui io non ero centrato sia personalmente che musicalmente. Quindi in realtà, ti dico la verità, per me è come quasi non averlo fatto quel Sanremo lì. Ma tornerò. È una promessa? Una speranza".