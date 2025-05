Cremona, 30 mag. (askanews) - Fino al 2 giugno a Cremona va in scena la terza edizione di Cremona Contemporanea - Art Week, manifestazione dedicata alle arti visive che, attraverso installazioni, mostre, incontri ed eventi, trasforma Cremona in punto di riferimento per la sperimentazione e la cultura promuovendo il dialogo tra l'arte contemporanea e il patrimonio storico. La direttrice artistica Rossella Farinotti chi ha raccontato il festival.