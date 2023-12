Lanciata a Milano la Lounge CDP-Elite

Milano, 14 dic. (askanews) - Un pomeriggio per lanciare lo sguardo verso il futuro a Palazzo Mezzanotte di Piazza Affari, sede milanese di Borsa Italiana. Grazie alla sinergia fra Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l'istituto di Promozione Nazionale che promuove lo sviluppo sostenibile dell'italia e a Elite, l'ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, è stata infatti lanciata la prima Lounge CDP-Elite. Arrivano da ben 11 regioni e appartengono a diversi settori d'eccellenza nel campo manifatturiero e dei servizi le 18 realtà imprenditoriali selezionate per accelerare il proprio processo di crescita. Temi approfonditi nel dettaglio da Giovanni Frisone, Responsabile Finanza per la Crescita per le Piccole e Medie Imprese di CDP:

"La Lounge Cdp Elite è uno dei prodotti non finanziari che il gruppo Cdp offre alle imprese clienti. Si tratta di imprese che vengono selezionate attraverso un rigido percorso di selezione e che seguono caratteristiche proprie di un programma della durata di 24 mesi, con diversi servizi che vengono offerti alle società. Fra questi, un percorso di formazione dedicato al top management delle imprese con dei moduli di strategia e finanza che consentono ai top manager di acquisire le competenze per operare nel mercato italiano e internazionale".

Ma non solo, la Lounge si estende anche su altri temi:

"Un altro servizio è legato all'avvicinamento al mercato dei capitali, favorendo l'accesso a strumenti alternativi di capitale come l'emissione obbligazionale o la quotazione sul mercato. In funzione delle esigenze emerse, abbiamo strutturato il programma in maniera "taylor made", anche individuando la SDA Bocconi per creare un programma ad hoc. Abbiamo lavorato anche sul reporting finanziario, offrendo informazioni alle imprese grazie al supporto dei nostri advisor e partner".

Incontro aperto anche dall'entusiasmo con il quale vi hanno partecipato rappresentanti e dirigenti delle aziende coinvolte. La sinergia fra Elite e Cdp è nata già da qualche anno e in precedenza ha portato circa 70 aziende a usufruirne con risultati positivi. Un vanto per Mauro Iacobuzio, Responsabile Elite Italia, che però non vuole fermarsi qui:

"Grazie alla prima lounge CDP-Elite, oggi 18 aziende entrano in un network paneuropeo al fine di recuperare e sviluppare competenze e ampliare la propria crescita e il proprio mercato. E perché no, considerata la sede di Palazzo Mezzanotte in cui è nata Elite oltre 11 anni fa, magari cogliere gli strumenti della finanza straordinaria, attrarre investitori e aprire ad una quotazione in borsa".

Dalle competenze all'affiancamento, passando per i capitali per la crescita e allo sviluppo delle relazioni: la Lounge CDP-Elite permetterà alle aziende con un modello di business solido di indirizzare una crescita sostenibile nel lungo periodo.