L'allegra parata per Max Pezzali a Trieste prima del live

Trieste, 9 giu. (askanews) - È sold out la data zero di Trieste del Max Forever (Hits Only) - il primo tour negli stadi di Max Pezzali - che si terrà oggi, domenica 9 giugno, allo Stadio Nereo Rocco. biglietti per il tour, prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili online su www.vivoconcerti.com.

In occasione dell'arrivo di Max Forever (Hits Only) in ogni città toccata dal tour verrà allestita, il giorno prima del concerto, una speciale parata. Una banda di musicisti e sbandieratori muniti di colorate pettorine brandizzate suoneranno le più note canzoni di Max Pezzali in una festa senza fine che riecheggerà da nord a sud per tutt'Italia per tutta l'estate. La prima parata avrà luogo a Trieste domani 8 giugno alle ore 17, partirà da Piazza Venezia, attraversando Piazza dell'Unità d'Italia, Piazza della Borsa e il centro di Trieste per concludersi dando appuntamento al giorno seguente. La banda, infatti, non si limiterà a suonare nelle piazze ma la vedremo protagonista sul palco in ogni data del tour come parte integrante dello show.

Dopo il successo della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze, Max Pezzali torna in tour, per la prima volta negli stadi italiani. Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. Max Forever (Hits Only) sarà un'imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati a far parte della cultura pop italiana.