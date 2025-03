La spettacolare "Luna di sangue" per l'eclissi totale

Roma, 14 mar. (askanews) - La spettacolare "Luna di sangue" nel cielo di Los Angeles e in quello di Montevideo, durante una rara eclissi lunare totale. Il fenomeno particolare si verifica quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati, in modo che il nostro Pianeta proietti un'ombra gigantesca sul suo satellite. Ma l'ombra della Terra che arriva sulla Luna non ne oscura completamente il suo bagliore e la fa apparire però di colore rossastro invece che bianca.

Daniel Brown, astronomo della Nottingham Trent University del Regno Unito, ha spiegato che questo accade perché "la luce solare che raggiunge la Luna viene 'piegata e dispersa' mentre attraversa l'atmosfera terrestre"; un fenomeno simile, ha detto, "a quello che si verifica durante le albe o i tramonti sulla Terra".L'incredibile spettacolo si è potuto osservare nelle Americhe e negli oceani Pacifico e Atlantico, così come nelle zone più occidentali dell'Europa e dell'Africa.