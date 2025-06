Zelensky: se Europa e Usa uniti, vinceremo

Strasburgo, 26 giu. (askanews) -L'Ucraina può vincere solo se Stati Uniti e Europa restano uniti. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, davanti al Consiglio d'Europa a Strasburgo.

"Conoscete il presidente Trump? Abbiamo bisogno di un forte legame con lui - ha dichiarato - Abbiamo bisogno dell'Europa, penso che abbiamo bisogno di unità tra Europa e Stati Uniti e prevarremo".

Zelensky lo ha detto qualche ora dopo un incontro faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti all'Aia,

a margine del vertice Nato durante il quale hanno discusso "dell'acquisto dei sistemi di difesa aerea americani", ha riferito il presidente ucraino.

A Strasburgo Zelensky ha firmato un accordo con l'organismo che si occupa di diritti umani per l'istituzione di un tribunale speciale per processare alti funzionari per l'invasione russa dell'Ucraina.

"Ogni criminale di guerra deve sapere che ci sarà giustizia - ha detto - e questo include la Russia".