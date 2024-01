La Russa con Segre al Memoriale della Shoah: un monito, vengano tutti

Milano, 15 gen. (askanews) - "Invito tutti a visitare questi luoghi per capire e avere un monito, perché tutto questo non possa mai ripetersi". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo la visita al Memoriale della Shoah di Milano, insieme ai membri della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato, presieduta da Liliana Segre.

È stata proprio la senatrice a vita a invitare La Russa a recarsi al Memoriale, al Binario 21, della Stazione Centrale, da dove migliaia di ebrei tra il '43 e il '45 furono caricati su vagoni merci e agganciati ai convogli diretti ai campi di sterminio. Segre ha detto di non aver mai dimenticato quando a 13 anni venne deportata ad Auschwitz. "Quando io passo questo ingresso non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata", ha dichiarato la senatrice durante la visita. "Ho ringraziato la senatrice per l'emozione che ci ha regalato, un'occasione che deve ripetersi il più possibile, soprattutto per gli studenti: il sindaco e il presidente della Regione hanno promesso interessamento affinché questo luogo sia visitato, perché è importante" ha aggiunto La Russa.