La Russa alla Comunità Lautari: "Siete risposta a tossicodipendenze"

Pozzolengo (Brescia), 13 apr. (askanews) - "Conosco Giorgia Meloni da quando aveva 15 anni, se c'è un appello che lei sente forte è quello per la lotta alla droga". Il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite della comunità di recupero Lautari, assicura il suo impegno per rafforzare la sensibilità delle istituzioni nel promuovere politiche di contrasto alle tossicodipendenze, come sollecitato dal presidente della comunità, Andrea Bonomelli, il quale ha regalato al presidente del Senato una penna augurandogli: "Speriamo che potrà firmarci una legge contro le tossicodipendenze".

"Sarebbe bellissimo e spero che mi aiuterai a far capire quali sono le esigenze delle comunità", ha replicato La Russa, perché "la risposta al problema delle dipendenze è questa delle comunità, di seguire i ragazzi giorno dopo giorno per reintrodurli nella società. Il mio impegno sarà quello di convincere il Parlamento ad essere più vicino, anche con le risorse necessarie e le strutture indispensabili, perché quello che voi fate non è utile solo ai ragazzi e alle loro famiglie, ed è già tantissimo, ma il servizio che fate è un servizio alla nostra nazione, è un servizio all'Italia a cui ridate dei figli in grado di fare molto di più di quello che facevano prima di entrare qua".