La reazione delle borse, vince Wall Street: Trump sospende i dazi

Washington, 10 apr. (askanews) - Un braccio di ferro, durissimo con toni molto aspri che al momento si è chiuso tecnicamente, con Trump che è capitolato di fronte a Wall Street accettando il rinvio dei dazi per 90 giorni (salvo che alla Cina) dopo averlo strenuamente smentito fino a un minuto prima. La posizione del Presidente degli Stati Uniti ha però sollevato molte perplessità, a cominciare dal fatto che lo stesso Trump poco prima di sospendere i dazi sul social Truth ha scritto: "è il momento di comprare". Se il Presidente e i suoi accoliti avessero comprato a man bassa, avrebbero commesso un reato, ma almeno avrebbero dato un senso al voltafaccia trumpiano: meglio passare alla cassa che passare alla storia. Bisogna vedere se la Sec aprirà o meno un'indagine per aggiotaggio, ma questa è un'altra storia.

Da segnalare la reazione delle borse: Wall Street ha segnato un + 8% e con il Nasdaq che ha fatto il + 12%, ossia il miglior risultato dal dopoguerra. Anche le borse asiatiche ed europee hanno reagito rasentando l'euforia. I listini del vecchio continente proseguono in deciso rialzo anche se sotto i massimi di inizio seduta. Dopo giorni di mercati sulle montagne russe, il fatto è che questa finestra di 90 giorni proposta da Trump dovrebbe servire a negoziare. Tra una settimana Meloni andrà alla Casa Bianca a proporre lo "zero per zero", cioè tassi zero sui prodotti industriali già avanzata da Von der Leyen. Ma il Tycoon chiede e vuole di più. In particolare, come ha scritto il suo consigliere commerciale Peter Navarro sul Financial Times, si aspetta più acquisti di gas e petrolio Usa, l'abolizione dei regolamenti europei sulle Big Tech e di quelli sanitari sui prodotti agricoli che bloccano le importazioni americane nell'Ue di grano ogm e carne agli ormoni.