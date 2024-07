"La ragazza del Mare", la prima donna che attraversò la Manica

Roma, 18 lug. (askanews) - Il 19 luglio, a sette giorni dall'inizio dei giochi olimpici di Parigi, arriva su Disney+ "La ragazza del Mare", che racconta la straordinaria storia di Trudy Ederle, la prima donna ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Ad interpretarla c'è Daisy Ridley, già protagonista dell'intera nuova trilogia di Star Wars. Trudy, americana figli di immigrati tedeschi, aveva partecipato alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Il 6 agosto 1926, grazie al sostegno della sorella e degli allenatori superò le avversità e l'ostilità di una società patriarcale per completare un'impresa sbalorditiva: una nuotata di 21 miglia dalla Francia all'Inghilterra.

"Volevo che la nostra versione mostrasse la sua convinzione di non farcela senza l'appoggio della famiglia. - ha spiegato Daisy Ridley - Vediamo che quando gareggia per le Olimpiadi si avvicina all'acqua con timore, poi, ovviamente, se tutti ti dicono 'non ce la farai' dei dubbi ti vengono. Nel nostro film si vedono tutti i suoi passaggi psicologici, fino a quando lei capisce che ce la può fare".

Ovviamente il film pone l'accento sul fatto che il mondo maschile osteggiava Trudy, che solo grazie al rapporto con la sorella e alla fiducia in se stessa che man mano acquisisce riesce a rompere una barriera. "Credo che avere attorno a sé persone che ti aiutano a credere che quello che vuoi fare non è impossibile sia una della cose più importanti" ha concluso l'attrice.