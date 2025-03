La nuova Pamela Anderson in "The Last showgirl" di Gia Coppola

Roma, 31 mar. (askanews) - Pamela Anderson, in una veste totalmente inedita, è la straordinaria protagonista del film di Gia Coppola "The Last Showgirl", nei cinema dal 3 aprile. Shelly, ballerina di Las Vegas con un passato fatto di applausi e grande pubblico, è costretta a lasciare il palcoscenico dove si è esibita per 30 anni perché quello spettacolo non funziona più. Lei, che per amore della sua arte e delle luci della ribalta ha fatto scelte complicate nella vita, si ritrova come molti altri americani, senza lavoro, senza assicurazione sanitaria, senza prospettive.

Gia Coppola, nipote di talento di Francis e di Sofia, ha raccontato: "Capita spesso che le donne perdano il lavoro proprio a causa della loro età, specialmente quando il loro reddito dipende dall'aspetto fisico. Ma poi la bellezza è una cosa talmente soggettiva, chi può dire che dopo una certa età non hai più il diritto di essere guardato? A me piaceva mostrare tante sfumature diverse della storia di Shelly".

Il film ha infatti il merito di mostrare questa America "minore" con dolcezza, rispetto, empatia. I personaggi che circondano Shelly, dalle ballerine più giovani all'amica più grande e già tagliata fuori dallo showbiz, interpretata dalla straordinaria Jamie Lee Curtis, sono un mix di forza e fragilità, accomunate da resilienza e ironia."Io credo che bisognerebbe sempre sentirsi in grado di reinventarsi. - ha detto la regista - Basta guardare Pamela: lei ha reinventato se stessa già molte volte ma ora credo che, a 50 anni, venga finalmente 'vista'. E sta facendo esattamente quello che avrebbe voluto fare, sta iniziando ora. Ma in generale nel cinema stiamo vedendo che donne a cui venivano affidati solo ruoli di mamme, stanno esplorando universi diversi, basti pensare a Demi Moore, ma anche a Jamie. Il film mostra proprio questo: perché la società decide che a una certa età si diventa invisibili? Shelley si ribella a tutto questo".