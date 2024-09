La Norvegia non concederà più asilo automatico ai rifugiati ucraini

Roma, 27 set. (askanews) - La Norvegia ha annunciato che non concederà più automaticamente l'asilo a tutti gli ucraini, ma che i richiedenti che arrivano dall'Ucraina occidentale saranno esaminati caso per caso. "Non possiamo accettare un numero di sfollati sproporzionatamente elevato rispetto ad altri paesi con cui naturalmente ci confrontiamo, come i paesi nordici", ha detto in una conferenza stampa la ministra della Giustizia Emilie Enger Mehl.

"Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, abbiamo un accordo in base al quale a tutti coloro che fuggono dall'Ucraina in Norvegia viene automaticamente concesso l'asilo. Ora stiamo cambiando questo accordo. L'UDI (Ufficio Migrazione) sta ora valutando che diverse aree in Ucraina sono considerate sicure, mentre altre zone sono ancora gravemente colpite dalla guerra. Il governo sta quindi inasprendo il sistema di protezione collettiva in modo che non si applichi alle zone definite sicure".

"Ciò significa che le persone che arrivano in Norvegia da queste zone devono fare domanda di asilo nel modo consueto, e significa che saranno trattate individualmente, e rischiano anche che la loro richiesta venga respinta se non hanno bisogno di protezione."

"Finora in Norvegia siamo riusciti ad accogliere circa 85.000 ucraini. Non è stato senza sfide, ma ci siamo riusciti con calma, controllo e volontà di aiutare tutta la popolazione, cosa di cui siamo grati e vogliamo preservarlo. Oggi c'è una stretta per poter aiutare chi ne ha realmente bisogno".