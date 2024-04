La Germania chiede nuove sanzioni Ue contro i droni iraniani

Roma, 16 apr. (askanews) - Nel corso di una conferenza stampa con l'omologo giordano a Berlino, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha chiesto nuove sanzioni dell'Unione europea contro i droni iraniani dopo l'attacco di Teheran contro Israele.

"Alla fine dell'autunno, assieme a Francia e altri partner dell'Unione europea, ho chiesto di estendere all'Iran e ai suoi vicini in Medio Oriente il regime di sanzioni sui droni, anche per altre tecnologie missilistiche disponibili nell'arsenale iraniano, e spero che potremo fare questo passo come UE finalmente insieme".