Bolzano, 22 lug. (askanews) - I tagli ai festival culturali, al teatro e agli spettacoli dal vivo sono "una cosa gravissima", che sta accadendo in italia, ma anche in tutta Europa. Lo ha detto, intervenendo a uno dei talk di Bolzano Danza, la coreografa Ginevra Panzetti, che lavora in duo con Enrico Ticconi e insieme hanno portato in Alto Adige due spettacoli. "Serve fare rete a livello internazionale per affrontare la situazione", ha aggiunto l'artista.