"La transizione possibile", il viaggio lungo l'Italia del GSE

Roma, 22 lug. (askanews) - Un'Italia che sperimenta, che innova, che si trasforma. È l'Italia raccontata dal documentario "La transizione possibile", presentato all'Auditorium del GSE alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Presidente del GSE Paolo Arrigoni. Un'occasione per mostrare il volto concreto della transizione energetica nei territori, e per raccontare i numeri di un anno in cui il Gestore dei Servizi Energetici ha rafforzato il proprio ruolo di motore della decarbonizzazione italiana. Abbiamo parlato con Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

"La domanda è l'energia che è sempre crescente, l'Italia non è già oggi in grado di produrre tutta l'energia che consuma, e quindi una sfida che stiamo portando avanti come governo, come paese, e naturalmente il GSE è il braccio operativo del governo per creare tutte le condizioni, a partire dalla consapevolezza da parte dei cittadini, per produrre energie e produrre energia pulita".

Firmato dal giornalista e divulgatore scientifico Luca Pagliari, il documentario è un viaggio tra persone, tecnologie e luoghi simbolo di un cambiamento già in atto, lungo tutta la penisola. Il documentario restituisce una narrazione fatta di volti, esperienze, scelte imprenditoriali e coraggio istituzionale. È poi intervenuto Paolo Arrigoni, Presidente del GSE:

"Divulgare tecnologie, innovazioni, luoghi simbolo di un cambiamento che è già in atto, i motivi del documentario sono quello di trasmettere il messaggio che la transizione è complessa, ma che è in atto, che non è distante da ciascuno di noi, che prosegue ed evolve di giorno in giorno. Vogliamo anche dare un contributo al dibattito pubblico. Sappiamo che la transizione energetica spesso è anche motivo di scontro ideologico. Ecco, con questo documentario abbiamo l'ambizione di superare, diffidenza, in un nostro paese molto alto la sindrome di NIMBY e di NIMPTO e anche per recuperare la fiducia verso l'istituzione e verso il cambiamento. Insomma, il messaggio finale è quello di trasmettere il concetto che la transizione energetica è ben oltre che un percorso tecnico, ma di fatto una trasformazione culturale, economica e sociale che deve coinvolgere tutti".

Durante l'evento il Presidente del GSE Paolo Arrigoni ha raccontato i dati del Bilancio 2024, che confermano la crescita del sistema e il rafforzamento del ruolo dell'ente come promotore e facilitatore della transizione, rendendola accessibile e attrattiva per Cittadini, Imprese, Operatori e per le Pubbliche Amministrazioni con 14,6 miliardi di euro di incentivi riconosciuti a sostegno, principalmente, delle fonti rinnovabili.