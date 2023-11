La Cop28 si apre con un minuto di silenzio per i civili uccisi a Gaza

Roma, 30 nov. (askanews) - Il presidente egiziano della Cop27 dello scorso anno, Sameh Choukri, capo della diplomazia egiziana, ha chiesto un minuto di silenzio in apertura della Cop28 a Dubai per "tutti i civili che hanno perso la vita nell'attuale conflitto a Gaza", oltre che per due diplomatici veterani della Cop recentemente scomparsi.

I rappresentanti di quasi 200 paesi sono riuniti per quindici giorni di negoziati presieduti dagli Emirati Arabi Uniti, a Dubai; due settimane di colloqui sul cambiamento climatico e sulla transizione energetica.