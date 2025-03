KEY, Silvera (Edilclima): energia elettrica vettore principale

Roma, 7 mar. - L'energia elettrica si conferma come il vettore energetico centrale nella transizione energetica, con un ruolo sempre più rilevante nel nostro quotidiano. Come ha spiegato Stefano Silvera, Analista presso Edilclima, l'utilizzo di energia elettrica non si limita solo agli edifici, ma coinvolge anche la sua produzione, rendendo complesso valutare tutte le modalità di utilizzo, le diverse tipologie di produzione e le opzioni di accumulo. In questo contesto, non è sufficiente monitorare semplicemente l'uso dell'energia elettrica; è fondamentale progettare come viene utilizzata, prodotta e, se necessario, accumulata. Per affrontare questa sfida, l'unico strumento veramente efficace è l'uso di software di progettazione avanzati che permettono simulazioni dinamiche orarie. Questi strumenti di calcolo, infatti, sono essenziali per analizzare e ottimizzare l'intero ciclo dell'energia elettrica, offrendo un supporto fondamentale nella pianificazione e progettazione di soluzioni energetiche più efficienti e sostenibili per il futuro. Lo ha dichiarato Silvera in una video-intervista durante la conferenza "Smart Cities Revolution: digitalizzazione e tecnologie per l'edificio intelligente e urbano", organizzato dal Green Building Council Italia (GBC) nell'ambito della seconda giornata di KEY - The Energy Transition Expo di Rimini.