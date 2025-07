Kenya, la polizia lancia lacrimogeni a Nairobi per disperdere folla

Nairobi, 7 lug. (askanews) - La polizia ha lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti a Nairobi, in Kenya, dopo aver blindato la città, tra ingenti misure di sicurezza e alcune strade chiuse.

Gli agenti hanno cercato di impedire che la folla si riunisse per manifestare, dopo i disordini che si sono verificati con le forze dell'ordine nelle manifestazioni delle ultime settimane, in occasione del Saba Saba Day, giornata in cui si ricorda la rivolta del 7 luglio 1990, quando i kenioti scesero in strada e chiesero il ritorno alla democrazia, con elezioni libere, dopo anni di governo autocratico dell'allora presidente Daniel arap Moi, una data importante per i diritti civili nel Paese.

Ma l'anniversario di quest'anno cade in un momento di particolare malcontento, con i giovani frustrati per la stagnazione economica, la corruzione e i ripetuti atti di brutalità da parte della polizia. I manifestanti accusano le autorità di pagare uomini armati per fermare il loro movimento di protesta, mentre il governo ha paragonato le manifestazioni a un "tentativo di colpo di stato".