Kennedy Jr: sosterrò politiche Trump, troppi 1,2 mln di aborti l'anno

Washington, 29 gen. (askanews) - Designato da Donald Trump come capo del Dipartimento della Salute, Robert F. Kennedy Jr ha assicurato di sostenere le misure anti-aborto volute dal presidente americano, durante l'audizione davanti al Senato Usa che deve votare per confermare o meno la sua nomina. Un senatore gli ha chiesto come gestirà la legge "Titolo X", relativa al sostegno alle famiglie a basso reddito rispetto in particolare alla contraccezione e ai consultori familiari. Kennedy, che è noto per aver in passato assunto posizioni favorevoli all'aborto durante tutto il corso di una gravidanza, ha risposto:

"Sosterrò le politiche del presidente Trump sul 'Titolo X' - ha detto Kennedy - sono d'accordo con il presidente Trump che ogni aborto è una tragedia. Sono d'accordo con lui che non possiamo essere una nazione morale se eseguiamo 1,2 milioni di aborti all'anno. Sono d'accordo con lui sul fatto che gli stati dovrebbero controllare l'aborto. Il presidente Trump mi ha detto che vuole porre fine agli aborti tardivi, vuole proteggere le obiezioni di coscienza e vuole porre fine ai finanziamenti federali per gli aborti qui e all'estero, questo è il 'Titolo X'. Servirò come chiede il presidente, attuerò le sue politiche".

Kennedy ha poi detto che Il presidente Trump gli ha chiesto di "studiare la sicurezza del mifepristone", la cosiddetta pillola abortiva nota con il nome industriale di RU-486. "Non ha ancora preso una posizione su come regolamentarlo - ha aggiunto - ma qualunque cosa faccia, attuerò quelle politiche. Lavorerò con questa commissione per far sì che tali politiche abbiano un senso".