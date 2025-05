Kallas: L'Ue verserà un miliardo di euro all'industria militare ucraina

Leopoli, 9 mag. (askanews) - Visita a Leopoli per l'Alta rappresentante della politica estera Ue, Kaja Kallas, che ha annunciato lo sblocco di un miliardo di euro a favore dell'industria della difesa ucraina per aiutare lo sforzo bellico contro la Russia, e la nascita di un tribunale per i crimini di aggressione contro l'Ucraina perché "nessuno resti impunito". Il miliardo di euro per l'Ucraina è finanziato dagli interessi generati dai beni russi congelati in Ue.

Kallas è a Leopoli per festeggiare il Giorno dell'Europa nell'80esimo anniversario dalla fine della Seconda guerra mondiale, assieme al commissario Ue Michael McGrath, al premier ucraino Denys Shmyhal, e ai rappresentanti dei paesi della coalizione internazionale che stabilisce la nascita del Tribunale Speciale all'interno del Consiglio d'Europa, sancita dalla firma della Dichiarazione di Leopoli.

"È un segnale molto molto importante ed è importante che così tanti paesi già partecipino al nucleo fondatore, ma naturalmente tutti i paesi che sostengono i principi iscritti nella Carta dell'Onu dovrebbero unirsi a questo tribunale speciale. Perché se non c'è responsabilità, queste cose accadranno di nuovo".