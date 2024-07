Washington, 24 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato alla Casa Bianca dopo quasi una settimana di isolamento per Covid nella sua casa sulla spiaggia del Delaware. Nel periodo di malattia l'anziano presidente ha fatto il suo annuncio shock: non si ricandiderà alla Casa Bianca. Al suo rientro si è mostrato in forma e ha salutato giornalisti e reporter che lo aspettavano in aeroporto, il suo medico ha ditto che ora è completamente libero dal Covid.