Washington, 22 nov. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ospitato i Boston Celtics, campioni NBA del 2024, alla Casa Bianca. I Celtics hanno battuto i Dallas Mavericks 106-88 in Gara 5 delle finali NBA a giugno per assicurarsi il loro 18° campionato. Con la vittoria, Boston ha superato i Los Angeles Lakers per il maggior numero di titoli nella storia della lega. Al Presidente è stata regalata una maglietta della squadra con il numero 46 e il suo nome