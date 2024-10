Jazz'Inn 2024: a Merano l'ottava edizione del living lab

Si terrà fino al 13 ottobre l'ottava edizione di Jazz'Inn, il living lab che porta il dibattito su innovazione e sostenibilità in una delle città più affascinanti d'Italia: Merano. Organizzato dalla Fondazione Ampioraggio, Jazz'Inn dal 2017 trasforma borghi e aree interne in fucine di innovazione; l'edizione di quest'anno vedrà centinaia di imprenditori, amministratori pubblici, manager, studenti e startup uniti per progettare soluzioni innovative per il futuro delle comunità locali, attraverso momenti di incontro e dibattito, tra cui tavoli di open innovation, talk e innovation pitch.

Turismo, agritech, smartlands ed energie sostenibili al centro del programma.

Il programma di Jazz'Inn 2024 ruota attorno a quattro temi centrali: turismo, agritech, smartlands ed energie sostenibili. I 61 case giver selezionati, tra cui TIM Enterprise, Almaviva, Fastweb, Infocert e i Comuni di Matera, Cuneo e Campobasso, si confronteranno su temi come rigenerazione territoriale, mobilità, digitalizzazione. L'appuntamento, caratterizzato da un'atmosfera informale ma concreta, prevede open talk, startup challenge, meeting e serate Jazz, con artisti come Fabrizio Bosso e Antonio Renda che rivisiterà il celebre "Live at Pompeii" dei Pink Floyd in chiave jazz.

"Il viaggio delle Idee": il docufilm sull'innovazione.

Durante questa edizione, Jazz'Inn 2024 diventerà anche un set cinematografico per il docu-film "Il viaggio delle idee", prodotto dalla casa di produzione Loreb. Il film, che sarà rilasciato nei prossimi mesi, racconterà le giornate di Jazz'Inn, trasformandole in una trama corale delle visioni, dei progetti e delle esperienze condivise dai partecipanti.

Lancio di AI Magister: un progetto di innovazione nato a Jazz'Inn 2020.

Uno dei momenti più attesi dell'edizione 2024 è la presentazione ufficiale di AI Magister, l'European Digital Innovation Hub sull'intelligenza artificiale e think tank del Manifesto sull'Innovazione Sostenibile che Fondazione Ampioraggio intende realizzare.

Questo progetto, immaginato quattro anni fa durante Jazz'Inn 2020, è diventato realtà nei mesi scorsi, e segnerà un passo decisivo nel campo dell'innovazione digitale a livello europeo. AI Magister rappresenta un esempio concreto di come le idee nate all'interno del living lab possano evolversi e trasformarsi in iniziative strategiche per il futuro.

Durante le prime due giornate di Jazz'Inn 2024, sono stati assegnati i Premi "Visioni Resilienti" al Merano WineFestival e alla Fondazione WellFARE Impact. Questo riconoscimento celebra il valore di persone e organizzazioni che hanno creato qualcosa di solido e riconosciuto dalla comunità. Grazie alle loro competenze, hanno dimostrato di avere una visione lungimirante, superando le sfide che un Paese come il nostro presenta a chi aspira a una realtà diversa, sia nel presente che nel futuro. I premi verranno consegnati fino a venerdì 11, continuando a mettere in luce l'impegno e la determinazione di coloro che contribuiscono a un cambiamento positivo.

Oltre 60 partner, più di 500 presenze attese e 61 case giver selezionati: tra cui TIM Enterprise, Almaviva, Pwc italy, Fastweb, KPMG, Anci, Agid, Eurispes, Fondazione Symbola, FERPI, l'ordine nazionale dei commercialisti, Fondazione Piemonte Innova. Il Comune di Cuneo, l'Università degli Studi del Sannio, Fondazione San Giacomo delle Marche e tanti altri a rappresentare le istanze di categorie, territori e istituzioni.