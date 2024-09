Italia-Usa, la Musica del NYCanta ti fa volare con Neos

Roma, 30 set. (askanews) - Neos, compagnia area parte di Alpitour World e l'Associazione Culturale Italiana di New York ideatrice ed organizzatrice del NYCanta - Festival della Musica Italiana di New York, confermando il partenariato consolidato, comunicano che durante il Festival che si svolgerà domenica 13 Ottobre 2024 all'Oceana Theater di New York sarà effettuata un'estrazione tra tutti gli spettatori presenti nel teatro.

Saranno assegnati due biglietti Neos di andata e ritorno dagli Stati Uniti all'Italia per le tratte New York- Milano e New York-Palermo da poter utilizzare entro il 31 ottobre 2025. Tutte le informazioni sulla sedicesima edizione del NYCanta - Festival della Musica Italiana di New York, per conoscere i dieci concorrenti in gara e tutti gli ospiti che interverranno, sono sul sito www.nycanta.com