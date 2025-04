Italia-Gb, Mattarella riceve re Carlo e Camilla al Quirinale

Roma, 8 apr. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura ha accolto al Quirinale re Carlo e regina Camilla in visita in Italia da lunedì. I sovrani del Regno Unito sono arrivati al palazzo per la cerimonia di benvenuto, scortati dai Corazzieri a cavallo. All'arrivo, sono stati intonati gli inni nazionali britannico e italiano mentre la bandiera Union Jack è stata issata sulla torretta del Palazzo presidenziale.

Il presidente Mattarella ha quindi invitato re Carlo a ispezionare la guardia d'onore nel cortile, composta da esponenti della banda del Quirinale, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e dei Corazzieri a cavallo.

Alla fine del cortile, il re e il presidente Mattarella, raggiunti da Camilla e dalla figlia del presidente, sono entrati nel Palazzo e dalla Terrazza hanno assistito al sorvolo delle Frecce Tricolori e delle Frecce Rosse.

Dopo il sorvolo, la presentazione le rispettive delegazioni ufficiali. La delegazione dei reali britannici include il segretario di Stato britannico per gli Affari esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo David Lammy e l'ambasciatore di sua maestà presso la Repubblica d'Italia e San Marino, il barone Llewellyn di Steep. Il presidente è accompagnato invece dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, dall'ambasciatore italiano nel Regno Unito Inigo Lambertini, dal segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti e dal consigliere diplomatico di Mattarella, ambasciatore Fabio Cassese.

Dopo una fotografia davanti alle bandiere, il presidente Mattarella e la figlia Laura hanno accompagnato i reali allo Studio del presidente per un incontro privato.