Istat: nel 2023 rallenta l'inflazione ma prezzi dell'alimentare alti

Roma, 5 gen. (askanews) - Rallenta l'inflazione: secondo le stime provvisorie dell'Istat, in media, nel 2023, i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7%, rispetto al +8,1% nel 2022. E a dicembre l'inflazione aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua, da +0,7% del mese precedente e rispetto all'11,6% registrato a dicembre 2022.

Se si guarda al carrello della spesa, nel 2023 i prezzi nel comparto alimentare evidenziano un'accelerazione della crescita media annua, a +9,8% da +8,8% del 2022, nonostante l'attenuazione della loro dinamica tendenziale, evidenziata nella seconda metà dell'anno. A dicembre, rileva l'Istat, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano lievemente su base tendenziale da +5,4% a +5,3%, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +4,6% di novembre a +4,4%).

"L'inflazione in Italia è al minimo in Europa, pieno successo del 'carrello tricolore' ha scritto su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando i dati Eurostat secondo cui nel mese di dicembre "l'inflazione in Italia è scesa a 0,5%, mentre in Ue è cresciuta al 2,9%, con Francia al 4,1%, Germania al 3,8% e Spagna al 3,3%".