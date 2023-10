Israeliani in piazza per gli ostaggi, c'è chi chiede dimissioni Netanyahu

Tel Aviv, 16 ott. (askanews) - A nove giorni dall'attacco di Hamas contro Israele, che ha causato più di 1.400 vittime, la maggior parte civili, e la conseguente dura risposta, con l'offensiva su Gaza e la strage tra i palestinesi, a Tel Aviv alcuni israeliani sono scesi in piazza per chiedere il rilascio degli ostaggi e le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu.

"Mi sono fidata di quest'uomo per 15 anni della vita dei miei figli. E questo è ciò che ci fa, perché è più preoccupato del suo ego e della sua carriera politica"..., dice Mona, una cittadina statunitense che vive in Israele da anni.

"Sono qui per il rilascio immediato e per un accordo di azione per liberare tutti i prigionieri, tutti gli ostaggi israeliani - sostiene un'altra donna - il modo per farlo subito è liberare tutti i palestinesi che sono tenuti prigionieri, prigionieri in Israele, e dovrebbe essere fatto immediatamente".

In molti attaccano direttamente Netanyahu: "Non sarò tranquillo e non mi darò pace finché quest'uomo (non se ne sarà andato, e anche allora ci sarà ancora un problema significativo qui, perché non abbiamo risolto la questione che una gran parte degli ebrei in Israele sostiene un governo guidato da Netanyahu".

Sono 199 i civili israeliani nelle mani di Hamas, ha confermato il portavoce dell'esercito Daniel Hagari durante un briefing con i media, rivedendo la cifra precedente di 155 prigionieri.