Israele, Netanyahu incontra inviato Usa per il Medio Oriente Witkoff

Gerusalemme, 31 lug. (askanews) -Nelle immagini fornite dal governo israeliano, il primo ministro Benjamin Netanyahu incontra a Gerusalemme l'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

Witkoff è arrivato in Israele per discutere un modo per porre fine al conflitto a Gaza, dopo quasi 22 mesi di guerra estenuante, con una situazione umanitaria drammatica e una grave carenza di cibo, che hanno suscitato crescenti critiche a livello internazionale.

Una visita rinviata, quella dell'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, dopo lo stallo delle scorse settimane nei colloqui per un accordo di tregua e sul rilascio degli ostaggi.