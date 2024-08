Israele, Gallant: minacce Teheran e Beirut potrebbero concretizzarsi

Roma, 12 ago. (askanews) - "Siamo in un periodo di vigilanza e preparazione, in un momento in cui le minacce da Teheran e Beirut potrebbero concretizzarsi". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ai membri del Comitato per gli affari esteri e la sicurezza.

"Negli ultimi giorni abbiamo dedicato il nostro tempo a rafforzare la difesa e a creare delle alternative offensive, sia per reagire sia per prendere iniziative se necessario, ovunque. L'obiettivo principale è la protezione dei cittadini dello Stato di Israele".

