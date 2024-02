Isola dei Famosi, Carmen Russo: contenta per Luxuria alla conduzione

Roma, 1 feb. (askanews) - "Sono molto contenta per Vladimir (Luxuria), perché è stata concorrente, inviata e opinionista ed era giusto che presentasse lei. Del fatto che Ilary (Blasi) non lo presenti più mi dispiace, perché era una bella presenza, però penso siano decisioni editoriali che sono state prese. Ci devono essere sempre delle sorprese. Vladimir una grande scelta, io ho avuto tre Isole, due in Italia e una in Spagna che l'ho vinta, ma soprattutto la prima Isola l'ho fatta io, quando nessuno sapeva cosa fosse": così la showgirl e attrice Carmen Russo, a margine della presentazione all'Auditorium dell'Ara Pacis a Roma della nuova stagione di Cinecittà World, di cui sarà madrina per il primo Carnevale organizzato dal Parco divertimenti del cinema e della tv.