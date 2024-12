IOSONOVUNERABILE, le opere di Illuminato a Roma a Villa Altieri

Roma, 17 dic. (askanews) - Prosegue con successo dopo la Giornata del Fai la mostra IOSONOVUNERABILE, che sarà ospitata a Roma a Villa Altieri, Palazzo della Cultura e della Memoria Storica, fino all'11 febbraio. L'esposizione nasce dal progetto transdisciplinare di Sergio Mario Illuminato nato dalla residenza artistica nell'ex Carcere Pontificio di Velletri.

L'esposizione a Villa Altieri è l'ultimo capitolo di una narrazione visiva che esplora l'umanità nella sua finitezza, attraverso opere di pittura e scultura, il cortometraggio Vulnerare e la serie fotografica Terre rare. Tutti progetti nati nel 2023 nella residenza nell'ex Carcere, che attingono alla storia del luogo, per dar vita a un racconto sull'umanità e sul suo potenziale di trasformazione.

L'ex Carcere Pontificio di Velletri, uno spazio di oltre mille metri quadri, costruito nel 1861 e chiuso definitivamente nel 1991, si è trasformato per l'artista, per sei mesi, in un luogo di arte e dialogo, dove pareti di pietra e sbarre di ferro sono servite come tela per esplorare il tema tanto universale quanto intimo della vulnerabilità umana. Lì sono nate le opere oggi in mostra, che, prima di approdare a Roma, erano state esposte all'Istituto di Cultura Italiana di Parigi.