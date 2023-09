Intercettazioni, Di Sisto: "Battaglia sul Trojan è solo rinviata"

Roma, 22 set. (askanews) - "Il ministro Nordio si è impegnato ad un provvedimento di carattere generale sulle intercettazioni, compreso il Trojan. È evidente che la battaglia del Trojan riservato soltanto ai reati di mafia e terrorismo, non a quelli ordinari, è soltanto rinviata; questo era un decreto-legge. Quindi diciamo che non solo non è un tema che non abbandoniamo ma che ribadiamo fortissimamente, ritenendo Trojan uno strumento iperinvasivo che, udite udite, nei reati di mafia (oggi sono parificati anche i reati comuni) può essere installato nelle abitazioni, senza bisogno di verificare che in quella abitazione si stiano commettendo dei reati": Lo ha dichiarato il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervistato a Start su Sky TG24.