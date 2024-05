Ingerenza russa: perquisizioni in corso al Parlamento europeo

Bruxelles, 29 mag. (askanews) - Perquisizioni negli uffici di un "collaboratore" del Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo, nonché nella sua abitazione a Bruxelles, nell'ambito dell'indagine sui sospetti di ingerenza e corruzione russa. "Queste perquisizioni rientrano in un caso di ingerenza, corruzione passiva e appartenenza a un'organizzazione criminale e riguardano indizi di ingerenza russa, secondo cui membri del Parlamento europeo sarebbero stati avvicinati e pagati per promuovere la propaganda russa attraverso il 'sito web di informazione' La voce dell'Europa", si legge in una nota della Procura belga.

La persona presa di mira sarebbe l'ex assistente parlamentare dell'eurodeputato tedesco Maximilian Krah, del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD).