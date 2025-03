"In the circle", nuovo singolo del trio Di Sabatino-Galvez-Chambers

Roma, 17 mar. (askanews) - "In the Circle" è il primo singolo estratto dal nuovo album del trio internazionale guidato dal pianista Paolo Di Sabatino. Con lui, il bassista cileno Christian Galvez, noto per la sua collaborazione con il leggendario Billy Cobham, e il batterista americano Dennis Chambers, celebre per le sue performance con artisti del calibro di Santana, John Scofield e Mike Stern.

Questo trio, già apprezzato per il suo primo album, torna con "Groove & Melody" , un'opera che raccoglie le composizioni originali di Di Sabatino, dove il jazz incontra ritmi avvolgenti e melodie accattivanti.

Le riprese del video di "In the Circle" sono state realizzate da Gaetano Esposito, mentre la regia e il montaggio sono stati curati da Maurizio Valleriani, che ha saputo catturare l'essenza del progetto. L'album, in arrivo il 28 marzo, sarà disponibile sia in formato digitale che su CD, pubblicato dall'etichetta Azzurra Music. Il suono è stato attentamente curato da Flavio Pistilli, promettendo un'esperienza d'ascolto ricca e coinvolgente. Questo progetto rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Di Sabatino e del suo straordinario trio, pronto a conquistare il pubblico con la sua arte.