In Groenlandia il fiordo più grande del mondo diventa laboratorio climatico

Milano, 4 dic. (askanews) - Il fiordo più grande del mondo, in Groenlandia, per gli scienziati è un'area di ricerca tanto unica quanto difficile da raggiungere. Questa regione artica si sta riscaldando quattro volte più velocemente del resto del mondo, per chi studia ogni giorno come salvare il mondo la zona è un vero e proprio "laboratorio del cambiamento climatico", dove i ricercatori possono osservare un intero ecosistema è in pericolo. Vincent Hilaire, capo dell'associazione Greenlandia, ha guidato diverse missioni qui.

"Si sente parlare di riscaldamento globale, ma qui lo stiamo vedendo davvero. Questo è il messaggio. Le persone che vivono qui, quelle che vengono qui spesso come noi, vedono i ghiacciai e possono testimoniare da una missione all'altra qual è l'impatto del riscaldamento globale".

Il passaggio per arrivare fino a qui è aperto solo per un mese, poi il ghiaccio rende inaccessibile questo luogo per il resto del tempo. Neanche questo è riuscito a salvarlo. Caroline Bouchard, biologa.

"Nonostante l'impressione che questi ambienti siano intatti, qui c'è un impatto umano nascosto. Per esempio, ci sono inquinanti, sostanze chimiche che si trovano già negli animali perché si accumulano lungo la catena alimentare".