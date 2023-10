In Germania espulsioni più veloci "per chi non ha diritto di restare"

Roma, 25 ott. (askanews) - La ministra dell'Interno tedesco Nancy Faeser ha annunciato in conferenza stampa a Berlino che il governo ha approvato un regolamento più severo per le espulsioni di "persone senza il diritto di restare" nel Paese e ha poi assicurato che i reati per "traffico di bambini" non rimarranno impuniti.

"Faremo in modo che le persone che non hanno il diritto di restare lascino più velocemente il nostro Paese. Prevediamo un pacchetto di misure restrittive per rimpatri maggiori e più veloci".

"In futuro saremo in grado di espellere con più facilità i trafficanti. Oltre a ciò garantiremo in futuro che il traffico di bambini sia punibile".