In aula Camera un minuto di silenzio per Ottaviano Del Turco

Roma, 18 set. (askanews) - L'aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Ottaviano Del Turco, scomparso ad agosto scorso a 79 anni. Sindacalista e politico, membro della Camera nella XII legislatura e senatore nella XIII e XIV legislatura. Eletto presidente della regione Abruzzo, sua terra d'origine nel 2005, si dimise tre anni dopo in seguito all'arresto per un'inchiesta sulla malasanità.

"Con Del Turco - ha detto in aula il vicepresidente della Camera Sergio Costa - viene a mancare un protagonista della vita del nostro paese che si è molto profuso nelle istituzioni dove con passione ha posto al centro la tradizione riformista e progressista del socialismo italiano".

Alla commemorazione in aula a Montecitorio assistono dalla tribuna il figlio Guido, parenti e amici.