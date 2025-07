In arrivo "It: Welcome to Derry", la serie da Stephen King

Roma, 29 lug. (askanews) - Arriverà da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW "It: Welcome to Derry", l'attesa serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, basata sul romanzo best seller, pubblicato nel 1986, del maestro dell'horror contemporaneo Stephen King.

La serie, diretta in gran parte da Andy Muschietti, e da lui sviluppata insieme a Barbara Muschietti (It, It - Capitolo due, The Flash) e Jason Fuchs (It - Capitolo due, Wonder Woman, Argylle), è ambientata nell'universo di It di Stephen King.

"It: Welcome to Derry" espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi "It" (2017) e "It - Capitolo due" (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia.

Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgard.