Dazi, accordo Ue-Usa al 15% più maxi acquisti Ue di energia Usa

Milano, 28 lug. (askanews) - "Abbiamo un accordo. Abbiamo un accordo commerciale tra le due maggiori economie del mondo". Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un accordo sullo spinoso nodo dei dazi commerciali. Prevede un livellamento al 15% per la maggior parte delle esportazioni Ue verso gli Usa, a fronte del 30% che era stato minacciato da Washington, dazi a zero sugli scambi di alcune limitate categorie - come aeronautica e alcuni microprocessori - ma anche l'impegno dei Paesi Ue a importare complessivamente 750 miliardi di energia dagli Usa su tre anni, e a investirvi 600 miliardi di dollari.

Lo hanno annunciato il presidente Usa Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con una conferenza stampa congiunta al termine della bilaterale in Scozia.

"L'accordo di oggi crea certezza in tempi incerti. Assicura stabilità e prevedibilità per cittadini e imprese di entrambi i lati dell'Atlantico", ha poi affermato Von der Leyen. "Abbiamo stabilizzato su un unico dazio al 15% per la maggior parte delle esportazioni, tra cui auto, semiconduttori e farmaceutica e questo 15% è un chiaro tetto include tutto".

Da parte sua Trump ha rivendicato come un successo gli impegni plurimiliardari della Ue ad acquistare energia Usa e a investire negli Usa: "E' molto importante: l'UE acquisterà energia per un valore di 750 miliardi di dollari. Sarà fantastico. E 600 miliardi di investimenti negli Stati Uniti, oltre a quelli che hanno già", ha detto Trump.

"Penso che entrambi volessimo raggiungere un accordo che ci avvicinerà molto, in realtà. È una partnership in un certo senso, ma è un punto molto valido, ed è qualcosa di molto importante."

Secondo Von der Leyen il 15% di dazio base concordato sulla maggior parte delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti "era il meglio che potevamo raggiungere". "Il negoziato è stato molto difficile, perché abbiamo iniziato da posizioni molto lontane entrambi. E' stato duro - ha aggiunto - equo, ma è stato duro".

Un accordo che secondo la premier Meloni è positivo e per la maggioranza di governo italiana "scongiura una guerra commerciale". Mentre l'opposizione reputa l'accordo raggiunto in Scozia una "resa" incondizionata a Trump. Secondo Schlein i dazi al 15 per cento avranno un impatto "devastante", mentre il leader M5S Giuseppe Conte ha parlato di un vincitore, Trump, e di molti sconfitti, l'Ue tutta, Von der Leyen e Meloni.