In anteprima il video "Zafferano", il nuovo brano di Matteo Ghione

Milano, 30 mag. (askanews) - In anteprima il video di "Zafferano", il nuovo brano di Matteo Ghione, il poliedrico artista italo-brasiliano. Prodotto da Groove It Records e realizzato con il contributo di NuovoImaie, il brano anticipa l'omonimo album in uscita il 28 giugno.

"Zafferano" riflette sulle criticità della società contemporanea, sempre più caotica e frenetica. Le azioni delle persone sono guidate principalmente da interessi personali e sempre meno dall'altruismo o dalla generosità. Le relazioni umane risultano essere superficiali e caratterizzate dalla mediazione tecnologica. Apparire ed essere popolari sui social media quasi diventa l'obiettivo ultimo dell'essere umano.

"Zafferano nasce durante un momento di sfogo mentre riflettevo su questo mondo isterico che ci circonda, dove ciascuno cerca e crede di rappresentare "il nuovo" e il valore dell'individuo si misura in like e visualizzazioni - spiega Matteo Ghione - La realtà è che nulla è davvero originale, tutto si ripete ciclicamente. Tutto è il contrario di tutto e nessuno fa niente per niente".

Nato a Rio De Janeiro e cresciuto a Genova, Matteo Ghione è un cantante jazz professionista. Grazie alla sua passione e al suo talento, inizia fin da subito ad esibirsi nei club come vocalist e percussionista durante djset, suonando per artisti del calibro di Skin (Skunk Anansie), Bunna (Africa Unite) e Ben dj. Dal 2016 fa parte della band che accompagna il comico e presentatore Andrea Pucci. Con la band ha poi registrato 8 puntate del "BIG SHOW" in onda in prima serata su Italia 1. Oltre ai suoi live da solista, fa parte del "Sherrita Duran Gospel Choir", il coro con cui ha partecipato nel 2023 alla tournée mondiale di Zucchero "Sugar" Fornaciari alle Terme di Caracalla di Roma e RCF Arena (Campovolo).