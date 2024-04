In anteprima il video "Witch" del power trio rock Deneb

Milano, 26 apr. (askanews) - In anteprima il video "Witch", Strega dei Deneb che tornano dal loro pubblico con l'ultimo singolo che celebra l'empowerment femminile attraverso la musica. Il titolo stesso porta con sé un potente significato: una volta considerato un termine dispregiativo, ora viene rivendicato con fierezza dalla comunità femminile come un simbolo di potere e libertà.

Le strofe del brano si trasformano in un incantesimo, mentre il ritornello esplode con un'energia contagiosa. Sostenuti dal loro inconfondibile groove, i Deneb celebrano l'energia femminile in tutte le sue sfumature, invitando gli ascoltatori a abbracciare la propria autenticità e la libertà di essere sé stessi, senza timori né restrizioni.

"Witch" è un inno all'empowerment femminile e alla capacità di trasformare le percezioni obsolete in fonti di orgoglio e forza. Con questo singolo, i Deneb dimostrano ancora una volta la loro abilità nel mescolare messaggi significativi con sonorità coinvolgenti, creando un'esperienza musicale che risuona profondamente nel cuore e nell'anima di chi ascolta.

Deneb è un power trio di musica rock - elettronica fondato a Milano e composto da Carlotta Limonta aka Kali (voce), Jacopo Pierazzuoli (batteria & production) e Diego Pennati (Basso).

La loro musica contiene influenze dal future soul, trip hop e dall'elettronica, fino ad approdare al sound attuale.

Tra il 2017 e il 2018, con il nome di Deneb Kaitos e un assetto strumentale differente, la band ha suonato in diversi club italiani come il Bloom (Mezzago), il Legend Club (Milano), Fara Rock (Faragera d'Adda), Reload Sound Festival (Biella), RDS Stadium (Genova).

Nel 2018 si sono classificati finalisti per Arezzo Wave, come miglior band della Lombardia.

Nel 2019 pubblicano il loro singolo Solo, dando così il via alla nuova, attuale identità come Deneb.

Per il "Solo Tour", nel corso del 2020, tra le numerose date, suonano sul palco galleggiante del Verde Maggiore Festival, aprono per Andy dei Bluvertigo al Druso di Bergamo, partecipano alla Red&Blue Night in diretta dagli studi di Red Ronnie e si esibiscono negli studi RAI di Roma per RAI RADIO 1.

Nello stesso anno si classificano finalisti per il concorso Sanremo Rock, ancora come migliore band della Lombardia.

Grazie a questo risultato, in settembre portano la loro musica sullo storico palco dell'Ariston.

I Deneb scrivono e producono interamente la loro musica. Hanno un repertorio di inediti vitale e grintoso e la loro firma è un groove trascinante che esplode nei loro live carichi di energia.

Nel 2023 firmano con Sorry Mom! con la quale pubblicano i singoli "Movin On", "My Cure" e l'ultimo "Witch".