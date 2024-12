Milano, 6 dic. (askanews) - In anteprima il video "Tagli sul cuore" di Geremia tratto dall'Ep omonimo che segna il suo debutto. Intriso di atmosfere intense ed evocative, in perfetta armonia con le sonorità crude e viscerali dell'alternative rock, Tagli sul cuore è un viaggio attraverso la complessità delle relazioni umane. Tra vulnerabilità, conflitti interiori e i paradossi dell'amore, Geremia svela un caleidoscopio di emozioni: dalla rabbia della denuncia alla dolce amarezza della nostalgia, fino alla lucida consapevolezza che alcune ferite, per quanto invisibili, non guariscono mai.

L'Ep si apre con Non è colpa mia, una critica tagliente alla superficialità e all'opportunismo, per poi esplorare in Stare ad aspettarti la solitudine di chi non riesce ad amare se stesso e cerca invano approvazione. Io, te, le stelle affronta relazioni vuote e disconnesse, mentre Sobri esplora la caotica intensità dei legami filtrati dagli eccessi. In Passeresti, l'amore diventa una visione poetica e malinconica, mentre la title track Tagli sul cuore raccoglie il dolore indelebile di un incontro fugace. E se Prima di te descrive con crudezza la fine di una relazione tossica, Addio (Dove sei?), ultimo brano del disco, è una riflessione struggente sulla perdita e la distanza emotiva, lasciando aperte domande senza risposta.

Progetto nato dall'alchimia creativa tra Gere e Mach, arricchito dalle produzioni di Harley e dalle chitarre di Fru, Geremia si presenta oggi come una band alternative rock dal carattere energico e intriso di spirito punk, che dà voce alle inquietudini e alle aspirazioni di una generazione in bilico tra la ricerca di significato e le turbolenze emotive.

Crediti del Video:

Prod by: Mach1, Harley, Luca Frustaci

Regia: Luca Frustaci

Dop: Mattia Bernabe

Produzione: Spectra Movie

Un ringraziamento speciale a KI.MO.EN.