In anteprima il video "Stelle Cadenti" di Jonathan Tocchini

Milano, 3 feb. (askanews) - In anteprima il video "Stelle Cadenti" il nuovo singolo inedito di Jonathan Tocchini, un brano coinvolgente e riflessivo, disponibile in digitale sugli store e in tutte le piattaforme.

"Il mio singolo è un criptico invito all'introspezione volta alla crescita personale - afferma Jonathan Tocchini - il titolo deriva dalla pratica di esprimere il desiderio, ogni qualvolta si veda una stella cadente per ciò che più ci preme, spesso ritenuto irrealizzabile tanto da desiderarlo in questo frangente. La canzone nasce di conseguenza, i nostri desideri non sono irrealizzabili, non deve mancarci il coraggio e la forza di perseguirli."

Il video, regia di Roberto Conti, come del resto la canzone, è un viaggio metaforico attraverso la vita, con l'artista a volte alla guida di un bus, a volte passeggero, come a rappresentare vari momenti dell'esistenza, alternando metaforicamente stati d'animo, ricordi e desideri. Potrete infatti notarlo da giovanissimo a quasi ultra novantenne, grazie a una magistrale realizzazione con l'I.A., partendo da una sua foto a mezzo busto.

Jonathan Tocchini, nato il 29 novembre 1985, è un cantante, autore e performer influenzato dalla musica degli anni '90.