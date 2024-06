In anteprima il video "Senorita flamenco" nuovo singolo di MR&MRS

Milano, 4 giu. (askanews) - In anteprima il video "Senorita flamenco", il nuovo singolo di MR&MRS. "Senorita flamenco"è una canzone che parla di passione e sentimenti che travolgono come una tempesta. Una calda isola tropicale d'estate dove due si incontrano e nasce una storia d'amore e di passione infinita. Come ogni amore estivo, è travolgente e appassionato. Lui canta: "Lei è come una tempesta, ti prende e ti porta via, scappiamo via, tu sei come wasabi." Questa storia d'amore è piccante e travolgente. La melodia con note di flamenco alla fine trasmette questa passione ardente. Si incontrano durante una vacanza estiva in un piccolo villaggio al mare e si innamorano e non riescono stare lontani l'uno dall'altro. Sono fuggiti dalla propria realtà per ritrovarci in questa isola lontana. Entrambi non fanno altro che cercarsi ancora e ancora. Si baciano ad una festa in piscina e sulla spiaggia deserta e ballano il flamenco per le strade di questo piccolo villaggio. L'amore può lasciare il segno anche se dura solo un'estate ma può essere indimenticabile e cambiare una persona.

Gli artisti commentano così la nuova release: "Hai capito che, questa è una canzone che parla di te....."

Il videoclip di "Senorita flamenco" è ambientato in un piccolo villaggio sull'isola di Tenerife. Lui fugge dalla città e arriva sull'isola tropicale dove trova una senorita misteriosa. Vediamo due protagonisti passeggiare per le strade affacciate sul mare. Ad un certo punto si incontrano in un bar e cominciano a parlare. Da quel momento tutto cambia per loro e si innamorano a prima vista. Se ne vanno insieme e ballano il flamenco sulla spiaggia e per le strade delle città. L'amore li travolge e li porta via in mare aperto. L'amore li cambia e li fa sentire liberi.

Il video integrale su https://www.instagram.com/mrmrsmusica/